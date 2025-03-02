Берн, 2 марта, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подарил российской ски-альпинистке Варваре Прохоровой значок в виде сердца с олимпийскими кольцами. Об этом сообщила сама спортсменка в своем Telegram-канале.

t. me/varvaraprokhorova

«Сегодня встретила за завтраком мистера Томаса! А вдруг смогу обсудить судьбу нашего спорта? И мистер Томас Бах подарил значок валентинки», — написала Прохорова.

Варвара Прохорова сейчас находится в Швейцарии, где со 2 по 10 марта пройдет чемпионат мира по ски-альпинизму.

Ски-альпинизм — вид спорта, который предполагает прохождение маршрута в горах с подъёмом на лыжах и/или пешком с лыжами и спуском на лыжах без трассы (фрирайд). Спортсменам необходимо пройти дистанцию с большим набором высоты (от 100 до 450 м) и затем, как правило, спуститься.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября 2024 года Бах заявил, что членство Олимпийского комитета России (ОКР) было приостановлено якобы из-за серьёзных нарушений Олимпийской хартии. Он добавил, что МОК якобы не наказывает спортсменов за действия государств или национальных олимпийских комитетов.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава МОК Томас Бах политизировал олимпийское движение. Она также еще раз напомнила президенту МОК, что Россия в ходе СВО пришла на помощь мирным людям после антиконституционного переворота на Украине.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. По словам директора по коммуникациям Марка Адамса, решение обусловлено тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин отметил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, добавил глава государства. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.

17 октября 2024 года Путин заявил, что необходимо скорректировать деятельность ОКР. Он отметил важность наращивания усилий организации для международного сотрудничества, несмотря на возникшие проблемы.