Вологда, 2 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. На 48-м году жизни скончалась вологодская радиоведущая и журналистка Ольга Хрипина, более двадцати лет работавшая в ряде средств массовой информации. Об этом 2 марта сообщил портал «Город ВО».

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Для жителей Вологды Хрипина была «голосом» радиостанции «Премьер», отметили авторы. Также она сотрудничала с рядом информационных агентств.

В последнее время журналистка боролась с серьёзной болезнью, сказано в сообщении. О дате и времени прощания с Хрипиной будет объявлено позднее.

Хрипина родилась в 1977 году. Она является выпускницей Вологодской государственного педагогического университета. После окончания учёбы Хрипина начала работу в региональных СМИ.