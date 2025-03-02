Вашингтон, 2 марта, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, очевидно, придётся пойти на территориальные уступки. Об этом заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN.

Константин Чергинский/ТАСС

«Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что будут определённые территориальные уступки», — отметил он.

Уолтц также уточнил, что после перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белый дом сомневается, готов ли он к миру.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп, отвечая на вопрос журналиста, не станет ли сохранение за Россией территорий, ранее входивших в состав Украины, «опасным» сигналом, предложил сотруднику СМИ отвоевать эти территории самостоятельно.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп отметил, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. Кроме того, он сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

26 февраля президент США также заявил, что Вашингтон в ходе переговоров попытается помочь вернуть в состав Украины «как можно больше» территорий, но уточнил, что сделать это будет сложно.

Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.