Вашингтон, 2 марта, 2025, 18:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день уже очевидно, что Вашингтон не видит Украину членом НАТО, заявил 2 марта советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одна вещь является очевидной — мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Ранее Уолтц в ходе диалога с журналистами телеканала Fox News заявил, что США не видят ситуации, в которой Украина стала бы членом НАТО, а американским войскам пришлось бы напрямую принимать участие в её защите.