Вашингтон, 2 марта, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Компания OpenAI намерена добавить инструмент для создания видео на основе искусственного интеллекта — Sora — в чат-бот ChatGPT. Об этом сообщает американское интернет-издание TechCrunch.

May James/Global Look Press

Как отметили руководители OpenAI 28 февраля в ходе сессии в Discord, на данный момент Sora доступен только через специальное веб-приложение, запущенное в декабре. Этот сервис позволяет пользователям создавать кинематографические видеоролики продолжительностью до 20 секунд.

Однако глава продукта Sora Рохан Сахай заявил, что OpenAI планирует расширить доступ к инструменту и его функциональные возможности.

Первоначально компания продвигала Sora среди творческих специалистов и киностудий, но теперь активно работает над тем, чтобы сделать его доступным для более широкой аудитории. В частности, OpenAI планирует интегрировать инструмент в ChatGPT, однако сроки реализации пока не называются.

Сахай уточнил, что добавление Sora в ChatGPT может способствовать увеличению числа пользователей чат-бота, а также стимулировать переход на премиальные подписки, предлагающие более высокие лимиты на генерацию видео. Кроме того, OpenAI разрабатывает генератор изображений на базе Sora, который, по словам Сахая, сможет создавать более фотореалистичные изображения.

В настоящее время в ChatGPT уже доступна генерация изображений с помощью модели DALL-E 3, но Sora может предложить пользователям еще более продвинутые возможности. Также OpenAI работает над усовершенствованной версией инструмента — Sora Turbo, который в будущем станет основой веб-приложения.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля группа инвесторов во главе с Илоном Маском выразила готовность приобрести некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI, за 97,4 млрд долларов. Маск заявил, что компания должна вернуться к открытому коду и сосредоточиться на вопросах безопасности, как это было на ранних этапах её существования.

В 2015 году предприниматель Маск стал одним из сооснователей OpenAI, однако позже разорвал связи с компанией.