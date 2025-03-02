Мытищи, Московская область, 2 марта, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Полиция задержала стрелявшего в ТЦ «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Подмосковью.

Максим Блинов/РИА Новости

В результате инцидента три человека получили ранения. Обстоятельства происшествия выясняются.

«В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, по предварительной информации, огонь из травматического оружия открыл один из посетителей, у которого произошел конфликт с сотрудниками охраны.

По этим данным, ранее мужчина приходил в ТЦ и вёл себя неадекватно. Охрана вывела его из здания. Позднее посетитель вернулся с оружием и начал провоцировать охранников, рассказал журналистам очевидец событий.

Ранее сообщалось и о других инцидентах со стрельбой из травматического оружия. В частности, в октябре 2024 года драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках. Двое молодых людей подрались с 34-летним мужчиной и в ходе конфликта ранили его из пневматического пистолета. Пострадавший обратился в полицию, по факту его заявления была начата проверка по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».