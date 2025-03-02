Москва, 2 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации уничтожили спутниковый терминал связи Starlink подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Оператор дрона группировки войск «Север» уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На кадрах объективного контроля, опубликованных Минобороны, видно, дрон сбрасывает снаряд точно по цели.

В ведомстве уточнили, что спутниковый терминал связи украинской армии в лесистой местности обнаружили средствами воздушной разведки. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на украинский Starlink.

«Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием ВОГ уничтожил терминал связи боевиков ВСУ», ― рассказали в МО.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта российские военные поразили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. Объект в полуразрушенном здании выявил и уничтожил расчет беспилотных летательных аппаратов российских десантников. Работу FPV-дрона корректировал другой беспилотник. В момент удара по командно-наблюдательному пункту в нём находился личный состав украинской армии.

1 марта Минобороны показало кадры удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по полигону Новомосковский в Днепропетровской области. На нем проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено до 150 бойцов, в том числе до 30 иностранных инструкторов ВСУ.

Российские военные 27 февраля уничтожили замаскированный пункт запуска дронов-камикадзе дальнего действия ВСУ в Сумской области. Удар по позициям украинских подразделений севернее населенного пункта Шостка нанесли ракетой комплекса «Искандер».