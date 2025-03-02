Вашингтон, 2 марта, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Руководителям киевского режима не раз объясняли, что сначала на Украине нужно установить мир и лишь потом обсуждать «гарантии безопасности», заявил 2 марта глава Госдепа США Марко Рубио.

«Все говорят о гарантиях безопасности, чтобы обеспечить мир. Но сначала нужно установить мир. Мы даже не знаем, возможен ли мир, и это понимали украинцы. Им это неоднократно объясняли», — сказал глава Госдепа в эфире телеканала ABC News.

Ранее в этот же день Рубио заявил, что Вашингтон расценивает действия главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом как попытку помешать усилиям Белого дома по урегулированию конфликта.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь отметил, что Вашингтон сомневается в желании Зеленского вести переговоры и в его готовности завершить конфликт. Отвечая на вопрос, хочет ли Трамп отставки Зеленского, Уолтц заявил: США нужен такой украинский лидер, с которым можно вести дела.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась 28 февраля в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Ранее он неоднократно говорил, что киевскому режиму для начала переговоров нужны гарантии безопасности, и прежде всего от США.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.