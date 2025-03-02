Вашингтон, 2 марта, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов сомневаются в готовности главы киевского режима Владимира Зеленского завершить украинский конфликт и его желании добросовестно вести переговоры. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Вашингтон расценивают действия украинского политика на скандальной встрече в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Трампа по урегулированию. Теперь администрация США сомневается в готовности Зеленского завершить конфликт на Украине и желании добросовестно вести переговоры», — отметил он.

При этом, отвечая на вопрос, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского, Уолтц заявил, что Вашингтону нужен украинский лидер, с которым будет возможно вести дела.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Трамп потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины.

Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Американский президент после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.