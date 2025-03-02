Вашингтон, 2 марта, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки нужен украинский лидер, с которым можно вести дела, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

AP/TASS

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет обсуждать урегулирование украинского конфликта с теми, кто действительно готов к диалогу. По его словам, сейчас на Украине нет «нормальных собеседников» и вести переговоры не с кем.

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