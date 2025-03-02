Вашингтон, 2 марта, 2025, 17:49 — ИА Регнум. США расценивают поведение главы киевского режима Владимира Зеленского как попытку помешать администрации президента Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (Россию и Украину — Прим. ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не стоит делать ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что, к сожалению, сделал Зеленский», — сказал Рубио.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, который ожидал подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Беседа сторон переросла в перепалку в присутствии журналистов. Американский лидер потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Президент США отметил, что глава киевского режима сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта. Также он заявил, что Зеленский проявил неуважение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее в Белом доме «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Он добавил, что Трамп впервые сказал «клоуну» правду в лицо, а неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину, это полезно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась сдержанности Трампа и участвовавшего во встрече вице-президента Джей Ди Вэнса. По ее словам, поведение Зеленского могло спровоцировать рукоприкладство, но Трамп и Ди Вэнс проявили «чудеса выдержки».

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков, комментируя сцену с участием Трампа и Зеленского, отметил, что хвост может долгое время пытаться вилять собакой, но рано или поздно это заканчивается.