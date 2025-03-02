Будапешт, 2 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Виктор Орбан направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо, в котором призвал начать переговоры с Россией по теме Украины. Текст послания опубликовал политический советник председателя правительства Балаж Орбан.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Я убежден, что Европейский союз, следуя примеру Соединенных Штатов, должен начать прямые дискуссии с Россией о прекращении огня и установлении прочного мира на Украине», — указано в послании Виктора Орбана, о котором ранее сообщили западные СМИ.

В письме говорится о «стратегических разногласиях» по украинскому вопросу, которые сохраняются внутри ЕС. В связи с этим достижение консенсуса на европейском саммите 6 марта невозможно, отметил Орбан и предложил не принимать на нем пространный документ с общими выводами.

Вместо этого, полагает премьер, следует в кратком заявлении одобрить нейтральную резолюцию Совбеза ООН по Украине от 24 февраля.

Правительство Венгрии «не хотело обсуждать этот вопрос публично». В связи с тем, что содержание обращения раскрыто, кабинет министров готов повторить: прямые переговоры с Россией следует начать немедленно для достижения прекращения огня и прочного мира, написал Балаж Орбан, комментируя письмо премьера в соцсети Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Советник также выразил надежду, что лидеры Европейского союза будут действовать как ответственные политики.

Как сообщало ИА Регнум, в принятой 24 февраля резолюции Совбеза ООН ответственность за конфликт на Украине не возлагается ни на одну из сторон. В ней содержится призыв как можно скорее положить конец конфликту и установить мир между РФ и Украиной. Документ был принят при поддержке России, Китая, США и еще семи государств. Представители Великобритании, Франции и еще трех стран воздержались от голосования.