Штат Луизиана, США, 2 марта, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Спортсменка Диллон Рейденауэр, выступавшая в прыжках с шестом за команду Университета штата Луизиана (LSU), погибла в ДТП. Об этом сообщает The Washington Times.

Социальные сети Диллон Рейденауэр

Трагедия произошла в среду, когда 18-летняя Рейденауэр выезжала из Батон-Руж. Она поворачивала на своей Honda Accord и не заметила встречный мотоцикл, который двигался со скоростью более 150 км/ч.

В результате столкновения транспортные средства загорелись, и оба участника аварии — 18-летняя спортсменка и 23-летний мотоциклист — скончались на месте. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950814" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Американская прыгунья с шестом сгорела заживо в ДТП

Как сообщили в департаменте полиции Батон-Руж, авария произошла из-за высокой скорости мотоцикла и невнимательности водителя автомобиля.

«Вся наша легкоатлетическая семья LSU скорбит по Диллон и выражает соболезнования её родным, а также близким другой жертвы этого трагического инцидента», — заявил тренер по легкой атлетике LSU Деннис Шейвер.

Рейденауэр была спортсменкой средней школы. Она финишировала второй на чемпионате штата Луизианы по легкой атлетике среди школьников и завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом в помещении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля российские комики Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в ДТП в США. Они передвигались по штату Нью-Мексико, когда их автомобиль Kia Carnival наехал на посторонний предмет на трассе. Из-за препятствия авария произошли и с другими автомобилями. Сами артисты не пострадали.