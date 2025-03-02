Киев, 2 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Украина направила в МАГАТЭ ноту протеста из-за ротации сотрудников агентства, находящихся на Запорожской АЭС, через территорию России. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба МИД Украины.

Юрий Войткевич/РИА Новости

«Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения каких-либо подобных действий в будущем», — сказано в заявлении.

Также МИД Украины выступил с утверждением, что сотрудников МАГАТЭ «заставили» находиться на станции в течение 80 дней без ротации и что наблюдатели якобы находились «под беспрецедентным психологическим давлением».

Как передавало ИА Регнум, 1 марта пресс-служба ЗАЭС сообщила, что на станции состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, маршрут которой впервые прошёл по территории России. Ротация должна была состояться месяцем ранее, но её дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ, напомнила пресс-служба.

В частности, 12 февраля украинские формирования атаковали беспилотниками и подвергли миномётному обстрелу колонну с российскими солдатами и экспертами МАГАТЭ, которые собирались покинуть ЗАЭС. Еще один удар ВСУ нанесли по самой станции. 13 февраля Минобороны РФ показало кадры, подтверждающие атаку ВСУ с помощью ударных дронов и артиллерии на автоколонну с сотрудниками МАГАТЭ.

Об атаках на станцию, а также на экспертов МАГАТЭ во время ротации неоднократно сообщалось и ранее. 21 февраля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ВСУ могут воспользоваться очередной ротацией экспертов миссии МАГАТЭ для нанесения нового удара. Он отметил, что безопасность сотрудников миссии находится под угрозой.