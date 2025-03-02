Лондон, 2 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Для достижения устойчивого мира на Украине необходимо несколько условий. Одно из них ― сильная Украина, заявил в интервью «Би-би-си» премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Pool/Global Look Press Кир Стармер

«Для прочного мира на Украине необходимы три компонента: во-первых, «сильная Украина», которая в случае необходимости будет бороться и сможет вести переговоры», ― отметил глава британского правительства.

Также, по его словам, для этого необходимы европейская поддержка с гарантиями безопасности и поддержка со стороны США.

Также премьер-министр допустил, что на переговорах будет обсуждаться линия разграничения между Россией и Украиной, но любой план, по его словам, будет зависеть от американской военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, Стармер 1 марта на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который после провального визита в США прилетел в Лондон, заявил, что Британия стремится достичь прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности. Он заверил, что Соединенное Королевство будет поддерживать Украину так долго, как потребуется.

Зеленский 28 февраля на встрече с президентом США Дональдом Трампом выступил против прекращения огня и перемирия. Глава Белого дома заявил, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, проявил неуважение к США. После публичной перепалки Трамп попросил Зеленского уехать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что глава киевского режима отвергает мир, потому для него он подобен смерти. По ее словам, «ничем не гнушающийся циник» одержим лишь сохранением узурпированной им власти. Дипломат подчеркнула, что справедливый и устойчивый мир возможен только при устранении первопричин украинского кризиса. Она отметила, что целями России продолжают оставаться демилитаризация и денацификация Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 февраля заявил, что Европа сохраняет свою роль в раздувании кризисов и подталкивает Киев к продолжению конфликта.