Москва, 2 марта, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Разговаривать предметно с Европой можно будет только тогда, когда в ЕС захотят понять причины конфликта на Украине, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с ИА Регнум.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Газета Le Journal du Dimanche сообщила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность диалога Европы с российским лидером Владимиром Путиным. Макрон также заявил, что контакты с Москвой станут возможны только тогда, когда «ситуация стабилизируется», уточнили в издании.

«Проблема в том, что Европа себя загнала в угол, демонизировав Россию, демонизировав нашего президента. Они вообще отказываются садиться за стол переговоров. Как можно регулировать конфликт при такой позиции? На мой взгляд — ответ очевиден», — сообщил политолог.

Европе нужно все-таки собрать свои мозги, избавиться от русофобии и демонизации России и понять причины конфликта, который привел вот к таким драматическим последствиям на Украине, объяснил эксперт. Он добавил, что вместо этого Европа не видит плохих действий со стороны Киева, обвиняя Россию в агрессивности.

«Трудно, конечно, сказать, когда Макрон позвонит Путину. Я думаю, тогда, когда все-таки начнутся какие-то переговоры. В каком формате, тоже пока трудно сказать. С европейцами это будет, наверное, другой разговор, нежели с американцами»,— рассказал Фёдоров.

Политолог уверен, что Европе для начала надо захотеть понять истоки и причины конфликта на Украине. Лишь в том случае, когда европейские страны поймут, с чего всё началось и признают это, можно будет о чём-то конкретно разговаривать, заявил специалист.

«Президент России в каждом своем выступлении, посвященном международной политике, говорит, что мы никогда не отказываемся от переговоров. Есть понимание, с кем мы имеем дело — с лживыми и лицемерными партнерами. Но тем не менее мы готовы со всеми говорить», — сообщил политолог.

Фёдоров напомнил, что с американцами тоже было бесполезно говорить, пока в Белом доме была администрация бывшего президента США Джо Байдена. Однако теперь позиция Штатов изменилась несмотря на разные взгляды на многие вопросы, которые вряд ли когда-то будут совпадать, уточнил эксперт.

«Главное говорить и слышать партнера, слышать переговорщика, даже если это ваш противник. В этом случае можно достичь какого-то минимального взаимопонимания и нащупать какие-то развязки сложных проблем. Но невозможно садиться за стол переговоров, если ты говоришь партнеру, что он демон, что с ним вообще нельзя говорить, что он во всем виноват, и что вообще нужно нанести ему поражение», — подытожил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз 6 марта на экстренном саммите в Брюсселе скорее всего одобрит выделение Украине финансирования на сотни миллиардов евро, ранее заявил Эммануэль Макрон.

1 марта лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Францию вычеркнули из процесса урегулирования конфликта на Украине. По её словам, мнения в Европе разделились на тех, кто стремится к миру, и тех, кто поддерживает продолжения конфликта. Сама Ле Пен относит себя к первым и утверждает, что политики должны добиваться мира любой ценой.

Ранее Макрон также заявил о готовности переговорить с президентом России «в подходящий момент» в цикле урегулирования конфликта на Украине. Он утверждал, что никогда не объявлял об отправке сухопутных войск на Украину и планов у Парижа таких пока нет. По словам Макрона, европейские союзники Украины думают о предоставлении ей гарантий безопасности.