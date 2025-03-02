Лондон, 2 марта, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала провести встречу между властями США и стран Европейского союза (ЕС), посвящённую урегулированию украинского конфликта.

Roberto Monaldo/Global Look Press Джорджа Мелони

«Необходимо провести встречу лидеров США и Европы, потому что если мы разделимся, это сделает нас всех слабее. Мы все очень привержены цели, которую мы все хотим достичь: справедливого и прочного мира на Украине», — заявила она во время беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Мелони прибыла в Лондон, где состоится встреча по украинскому урегулированию. На неё приглашены лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава киевского режима Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Как передавало ИА Регнум, ранее Стармер заявил, что Великобритания и Франция намерены предложить США свой план по урегулированию на Украине, разработанный при участии Киева. Он отметил, что украинский конфликт — «не в национальных интересах» Британии, и Лондон хочет его прекращения. Вместе с тем премьер призвал европейские страны продолжать поддерживать Украину в военном отношении, чтобы «переговорные позиции» Киева были сильнее.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».