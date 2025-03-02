Москва, 2 марта, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал ужасающими преступления Вооружённых сил Украины против жителей в сёлах Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Коренево в Курской области.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Это действительно ужасающие факты, — сказал он. — И не исключено, что в других населенных пунктах, которые сейчас под контролем ВСУ, тоже имели место подобные злодеяния», — передаёт его слова ТАСС.

Бастрыкин допустил, что в других населённых пунктах региона, которые временно находятся под контролем Киева, также происходили подобные злодеяния со стороны украинских бойцов. Следователи устанавливают причастных к этим преступлениям лиц для привлечения их к уголовной ответственности, заключил он.

Ранее Бастрыкин заявил, что более 27 тыс. человек признаны потерпевшими от атак со стороны ВСУ на Курскую область. Всего по уголовным делам о событиях в российском регионе допрошены более 39 тыс. человек. По его словам, после вторжения в Курскую область ВСУ уничтожили более 20 объектов культурного наследия.

12 февраля Минобороны РФ сообщило, что украинские военные убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области, а других жителей держали в заложниках. Российские войска освободили населенный пункт 27 января. О происходившем там им рассказали выжившие, которые находились в ужасающих условиях.

Ранее в населённом пункте Русское Поречное были обнаружили тела убитых ВСУ мирных жителей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в освобождённом селе нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Установлено, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года боевики убили 11 мужчин и трёх женщин в Русском Поречном. Кроме того, они совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых затем убили.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что зверство ВСУ против мирных граждан в Курской области необходимо признать геноцидом.