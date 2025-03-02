Мадрид, 2 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Страны Евросоюза находятся на пороге смены мирового порядка, необходима аналитика угроз, с которыми сталкивается ЕС, и поиск ресурсов для их устранения. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

Eduardo Parra/Global Look Press

«Мы должны действовать, чтобы обеспечить нашу безопасность», — передает слова дипломата El País.

Альбарес утверждает, что есть несколько способов финансирования для обеспечения безопасности Евросоюза, среди которых средства Европейского инвестиционного банка, замороженные в Европе российские активы и «доля распределения в сфере обороны и безопасности».

25 февраля бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюзу нужно приготовиться к срочным огромным инвестициям в Европу в связи с адаптацией к изменениям мирового порядка.

Тогда итальянский экс-глава правительства уточнил, что главной статьей финансирования Евросоюза является обороноспособность, поэтому необходимо принять меры для того, чтобы покрыть соответствующие траты, а также обеспечить экологический и цифровой переходы. Чтобы осуществить эти задачи, Драги предложил создать специальный фонд или государственно-частное партнерство с участием Европейского инвестиционного банка.

Также прозвучало предложение от участников дискуссии прибегнуть к совместным займам Евросоюза по тому же алгоритму, что и в период пандемии коронавируса.

Как передавало ИА Регнум, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на 600 млрд долларов. По его словам, страны Европы в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов, что впервые составит 3% от их суммарного ВВП.

В свою очередь экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что в 2024 году Германия впервые увеличит расходы на оборону до 2%, в будущем соответствующий показатель снижать не планируется.