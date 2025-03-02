Москва, 2 марта, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Великобритания и Франция не хотят, чтобы Россия и США пришли к соглашению по Украине, поэтому выдвигают бессмысленные требования в адрес Москвы. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

AP/TASS Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи перед началом саммита, посвященного ситуации на Украине. Лондон. 02 марта 2025

По его словам, уже понятны параметры «мирного плана», который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кит Стармер хотят подготовить в качестве антитезы возможному российско-американскому соглашению по украинскому урегулированию. Эти политики, уверен сенатор, предложат набор бессмысленных и неосуществимых требований к России, продолжающих уже известные заявления Парижа, Лондона и Брюсселя.

«Амбиции Стармера и Макрона толкают их на собственную громкую инициативу, но это будет не более, чем симулякр подлинного соглашения. Его подлинная цель — сорвать реальное соглашение по Украине», — подчеркнул Пушков в Telegram-канале.

Ранее в интервью «Би-би-си» Стармер заявил, что Париж и Лондон намерены предложить США свой план по украинскому урегулированию, разработанный при участии Киева. Он также перечислил три составляющих прочного мира на Украине. По его словам, это «сильная позиция» Киева, европейский элемент с гарантиями безопасности и поддержка со стороны США. При этом он назвал «предметом для обсуждения» линию между Россией и Украиной, на которой предполагается остановить конфликт.

Вечером 1 марта Стармер лично встретил в Лондоне главу киевского режима Владимира Зеленского, прибывшего из Вашингтона после сорванной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Британский премьер пообещал поддерживать Украину, а также попросил Зеленского вернуться в Белый дом и восстановить отношения с американским лидером.

Газета The New York Times сообщила 2 марта, что провал Зеленского на переговорах с Трампом побудил европейских лидеров в ускоренном темпе разрабатывать собственный план по урегулированию украинского конфликта. Резкое изменение американской внешнеполитической стратегии привело Европу в замешательство. Поддержка Украины без участия США может стать настоящим вызовом для европейских держав, которые не обладают достаточными военными возможностями для этого, отметило издание.