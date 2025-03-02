Будапешт, 2 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас письмо, в котором потребовал объяснений тому, что Еврокомиссия уже нарушила две из четырех гарантий энергобезопасности Венгрии. Об этом 2 марта сообщило агентство MTI.

Roman Naumov/Global Look Press Петер Сийярто

Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия согласилась поддержать решение о продлении санкций ЕС против России ещё на полгода при условии получения от Еврокомиссии гарантий энергобезопасности страны. Еврокомиссия обязалась защищать газо — и нефтепроводы из РФ в Евросоюз, а также потребовала от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.

«В своём письме Каллас министр прежде всего напомнил, что Еврокомиссия, продлевая 27 января экономические санкции против России ещё на шесть месяцев, дала четыре гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии в отношении Украины, и две из них уже нарушены», — сказано в сообщении агентства.

Еврокомиссия не пригласила Венгрию на переговоры по возобновлению транзита газа из России через Украину и не обеспечила безопасность инфраструктуры «Турецкого потока» от атак ВСУ, которые нанесли удар по компрессорной станции газопровода в ночь на 28 февраля, заявил Сийярто.

Венгерский министр отметил, что позиция Венгрии по вопросу об общих решениях ЕС в отношении Украины будет определяться решением данных проблем. Ранее он заявлял, что в случае, если указанные проблемы не будут решены, Будапешт может заблокировать как продление антироссийских санкций, так и выделение финансовой помощи Украине. Еврокомиссия должна учитывать в первую очередь интересы стран — членов ЕС, а не Киева, указывал Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВСУ тремя беспилотниками самолётного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Целью атаки была остановка поставок газа в европейские страны, пояснили в ведомстве. Все три дрона были сбиты на безопасном расстоянии от объекта, станция продолжила подачу газа в штатном режиме.

1 марта министр иностранных дел Сергей Лавров провёл разговор с Сияйрто. По просьбе венгерского коллеги Лавров дал пояснения ситуации вокруг атак ВСУ на «Турецкий поток», сообщала пресс-служба МИД РФ. Венгрия рассматривает нападение ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» как посягательство на свой суверенитет, заявил Сийярто.