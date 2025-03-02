Вашингтон, 2 марта, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Стремление главы киевского режима Владимира Зеленского продолжать боевые действия жестоко и бесчеловечно. Об этом заявил руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

«Я говорил более двух лет назад, что Украина должна либо стремиться к миру, либо нести тяжёлые потери без каких-либо приобретений. Последнее тогда было выбором Зеленского. Теперь он хочет сделать это снова. Это жестоко и бесчеловечно», — указал миллиардер в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Трамп потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины, однако глава киевского режима выступил против прекращения огня.

Маск ранее также указал на агрессивную манеру разговора Зеленского, который позволил себе во время беседы с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом нецензурную брань. Предприниматель выложил фрагмент записи перепалки и поминутно указал агрессивные высказывания главы киевского режима, особо выделив ненормативную лексику, произнесённую Зеленским шёпотом на русском языке в ответ на одну из реплик Вэнса.