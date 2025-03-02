Осло, 2 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вряд ли может составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клебо, считает журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт. Об этом он заявил «РИА Новости».

Sergey Elagin/Global Look Press Александр Большунов

Большунов в беседе с изданием VG посетовал, что международные турниры стали менее интересны спортсменам и болельщикам из-за доминирования норвежских лыжников и отсутствия конкуренции. Сальтведт, отвечая на его слова, согласился с тем, что норвежцы сейчас гораздо сильнее в мужских лыжных гонках, что может повлиять на интерес к соревнованиям в долгосрочной перспективе.

«Но норвежцы в этом не виноваты. Это другие должны принимать вызов, чтобы достичь их уровня, а не наоборот. И в данный момент Большунов занимает позицию проигравшего», — сказал комментатор.

По его словам, россиянин Большунов очень далек от того, чтобы бросить вызов Клебо на лыжных трассах.

Сальтведт добавил, что российские лыжники со спортивной точки зрения еще уступают, но им будут рады в будущем, когда закончится конфликт на Украине. Он отметил, что только один из участников фантастического финала спринта на чемпионате мира в Тронхейме был норвежцем.

Большунов, предположил он, понимает ситуацию и предпочитает готовиться к будущему.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Большунов выиграл ночную гонку классическим стилем на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Эти соревнования проводила не Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), которая с 2022 года отстранила российских и белорусских лыжников от участия в своих турнирах.

Из-за санкций FIS Большунова не допустили к лыжной гонке Gsieser Tal-Lauf в Италии 16 февраля.

Клебо пять раз выигрывал золото на Олимпийских играх. Он побеждает в других международных турнирах в отсутствие соперников из России.