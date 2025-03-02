Киев, 2 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Сбор средств на ядерное оружие, объявленный на Украине, может привести к введению санкций против страны. Такое мнение 2 марта высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Серегй Корсун ИА Регнум

Он отметил, что под ограничения могут попасть как отдельные политики, так и страна в целом.

«Сбор средств «на ядерное оружие» ― это прямой путь к санкциям не только на отдельных персонажей шайки [главы киевского режима Владимира] Зеленского, а и путь к санкциям против государства ― за нарушение международных конвенций о нераспространении ядерного оружия», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

По его словам, в конечном итоге это приведет к мировой изоляции Украины. Депутат добавил, что процесс выхода страны из цивилизованного общества уже начался.

«Мое мнение ― это сознательное действие, цель которого та самая мировая изоляция. Способ создать пиратскую республику», ― написал Дубинский.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта украинский банкир, сооснователь «Монобанка» Олег Гороховский на фоне провала Зеленского на встрече в США открыл сбор на ядерное оружие. По данным украинского агентства УНИАН, за первые 30 минут после начала сбора украинцы направили на эти цели около 2 млн гривен (4,2 млн рублей).

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что деньги, которые начали собирать на Украине, не пойдут на заявленные цели, они будут украдены. Дипломат отметил, что сбор организовали украинские жулики. Он добавил, что никто никому и никакое ядерное оружие продавать не станет, как и не будет искать возможности его купить. Это пример «классического развода» на фоне эмоционального напряжения людей, указал посол.

22 ноября прошлого года в издании The New York Times вышла статья об обсуждении некоторыми чиновниками из США и стран Европейского союза идеи вернуть ядерное оружие Киеву. Кроме того, рассматривается вопрос размещения на украинской территории арсенала других вооружений США.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. Российский лидер назвал безответственными тех политиков, которые заявляют о необходимости передачи ядерного оружия Киеву. По его словам, это будет нарушением всех взятых на себя обязательств в области нераспространения средств массового поражения.