Солнечногорск, Московская область, 2 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. В Солнечногорском округе Подмосковья неизвестный преступник напал на 19-летнего прохожего, несколько раз ударив его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Инцидент произошел 1 марта в поселке Голубой на Трехсвятской улице. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник подбежал к жертве со спины, внезапно набросился и нанес несколько ударов ножом в область груди и живота.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950801" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Зверское нападение совершено на 19-летнего парня в Подмосковье

Пострадавший, потерявший много крови, был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция ведет поиски нападавшего.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Щелково Московской области пьяный мужчина ранил ножом троих человек в магазине на улице Краснознаменской. По данным ГУ МВД России по Московской области, злоумышленник беспричинно атаковал персонал и посетителей. Все пострадавшие получили резаные раны и обратились за медицинской помощью. Подозреваемый, 20-летний житель Волгоградской области, был задержан сотрудниками полиции.