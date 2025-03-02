Москва, 2 марта, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Россияне могут не беспокоиться о возможности распространения лихордаки денге в стране. Об этом заявил инфекционист Владимир Никифоров во время радиоэфира «Говорит Москва».

Andre Borges/ЕРА/ТАСС

«У нас нет того двукрылого кровососущего комарика, который переносит эту лихорадку. В плане эпидемиологическом больные для нас абсолютно безобидны. Заразиться от них не могут», — сказал завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ММУ им. Пирогова.

Он также отметил, что в случае повторного заражения лихорадкой денге возможен летальный исход.

По данным Telegram-каналов, десятки россиян подхватили на Бали лихорадку денге — смертельно опасное заболевание, которое переносят комары.

Вирус денге переносится тяжело: воспаляется место укуса, у некоторых распухают и отнимаются ноги, возникают сильные боли в животе. Пострадавшие жалуются на галлюцинации, пожелтение кожи и мучительную жажду.

Как передавало ИА Регнум, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что туроператоры и страховые компании не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом денге. В АТОР отметили, что министерство здравоохранения Индонезии также не распространяло никаких заявлений о массовом заражении вирусом.