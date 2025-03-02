Потерявшим имущество курянам начали выплачивать по 65 тыс. рублей
Потерявшим имущество жителям Курской области начали платить по 65 тыс. рублей
Курск, 2 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Жители курского приграничья, потерявшие имущество в результате вторжения ВСУ, начали получать ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей. Об этом 2 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Он напомнил, что по решению президента Владимира Путина эти средства будут получать свыше 112,6 тыс. человек, временно оставивших свои дома. Ранее они получили выплаты в размере 150 тыс. рублей в связи с утратой имущества.
«Эти средства люди смогут использовать на обустройство нового жилья, восстановление личных подсобных хозяйств и другие цели. Деньги будут платиться каждый месяц до полного освобождения всей территории региона», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
На счета банков уже переведено 1,6 млрд рублей, первые выплаты могут быть получены уже вечером 2 марта, добавил врио губернатора.
Как передавало ИА Регнум, Путин ранее пояснил, что речь не идёт об увеличении уже производимых выплат до суммы в 65 тыс. рублей. Утратившие имущество жители приграничных районов Курской области будут ежемесячно получать по 65 тыс. рублей дополнительно, сказал президент.
23 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение о выделении 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество первой необходимости.
Пресс-служба Минфина ранее сообщила, что жители приграничных районов Курской области, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате обстрелов ВСУ, получат возможность оформить льготную ипотеку по ставке 2% годовых. Кредит можно будет использовать для строительства индивидуальных жилых домов, покупки квартир в новостройках или на вторичном рынке.