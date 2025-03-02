Курск, 2 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Жители курского приграничья, потерявшие имущество в результате вторжения ВСУ, начали получать ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей. Об этом 2 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он напомнил, что по решению президента Владимира Путина эти средства будут получать свыше 112,6 тыс. человек, временно оставивших свои дома. Ранее они получили выплаты в размере 150 тыс. рублей в связи с утратой имущества.

«Эти средства люди смогут использовать на обустройство нового жилья, восстановление личных подсобных хозяйств и другие цели. Деньги будут платиться каждый месяц до полного освобождения всей территории региона», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

На счета банков уже переведено 1,6 млрд рублей, первые выплаты могут быть получены уже вечером 2 марта, добавил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее пояснил, что речь не идёт об увеличении уже производимых выплат до суммы в 65 тыс. рублей. Утратившие имущество жители приграничных районов Курской области будут ежемесячно получать по 65 тыс. рублей дополнительно, сказал президент.

23 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение о выделении 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество первой необходимости.

Пресс-служба Минфина ранее сообщила, что жители приграничных районов Курской области, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате обстрелов ВСУ, получат возможность оформить льготную ипотеку по ставке 2% годовых. Кредит можно будет использовать для строительства индивидуальных жилых домов, покупки квартир в новостройках или на вторичном рынке.