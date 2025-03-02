Москва, 2 марта, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова пришла в ужас, наблюдая за дипломатическим провалом Киева на переговорах в Белом доме. Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Telegram-канале, комментируя кадры западных СМИ.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Сенатор опубликовал фотографии со схватившейся за голову Маркаровой и президентом США Дональдом Трампом, распекавшим главу киевского режима Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Он перевел с английского языка подпись под снимком, которая гласит, что украинского посла «охватил стыд» из-за вызывающего поведения Зеленского на встрече с Трампом.

«Посол Украины в США Оксана Маркарова закрыла лицо рукой — в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киева, которая разворачивалась на ее глазах в Белом доме», — добавил Пушков.

Ранее в СМИ появилось видео с Маркаровой, которая во время перепалки Зеленского и Трампа несколько раз качала головой, затем от стыда опустила взгляд и прикрыла лицо руками, выражая растерянность.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп отчитал Зеленского на встрече в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по украинским редкоземельным металлам. Однако возникшие в ходе беседы разногласия привели к перепалке в присутствии журналистов. В частности, Трамп потребовал, чтобы Зеленский согласился на мирные переговоры, и пригрозил, что иначе США «умывают руки». Он также напомнил собеседнику о военной помощи стоимостью 350 млрд от «глупого президента» — Джо Байдена.

Встреча завершилась досрочно — Зеленский покинул Белый дом, подписание соглашения и совместная пресс-конференция не состоялись. Трамп после произошедшего обвинил Зеленского в неуважении и заявил, что к миру тот пока не готов. По словам американского лидера, Зеленский сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее «лютой выволочкой в Овальном кабинете», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась сдержанности Трампа и участвовавшего во встрече вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По мнению экс-спикера Верховной рады, народного депутата Дмитрия Разумкова, вероятность восстановления отношений Трампом и Зеленским относится к категории «практически нулевая». Он отметил, что не видит стратегии, которая могла бы в короткий срок поправить ситуацию.