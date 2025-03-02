Москва, 2 марта, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Туроператоры и страховые компании не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге. Об этом сообщили ТАССв Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Andre Lucas/Global Look Press

«По данным на 2 марта, туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании, не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что министерство здравоохранения Индонезии также не распространяло никаких заявлений о массовом заражении вирусом.

По данным Telegram-каналов, десятки россиян подхватили на Бали лихорадку денге — смертельно опасное заболевание, которое переносят комары.

Вирус Денге переносится тяжело: воспаляется место укуса, у некоторых распухают и отнимаются ноги, возникают сильные боли в животе. Пострадавшие жалуются на галлюцинации, пожелтение кожи и мучительную жажду.