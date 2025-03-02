Вашингтон, 2 марта, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Европейские лидеры ожидают, что президент США Дональд Трамп выведет из Европы около 20 тыс. американских военных. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатические источники.

Daniel Karmann/Global Look Press

«Европейские дипломаты ожидают вывода около 20 тыс. американских военнослужащих, которых ввела администрация экс-президента США Джо Байдена в начале украинского кризиса», — указано в публикации.

В беседе с изданием неназванный европейский дипломат отметил, что никто не удивится, если Трамп решит вывести эти 20 тыс. бойцов, ведь по сути это будет «возвращением к нормальной жизни». Однако он уточнил, что вывод американского контингента ни в коем случае не должен быть результатом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, ведь, по мнению дипломата, это может привести к усилению позиций Москвы.

«Движение Трампа к перестройке отношений с Россией подпитывает европейский кошмар, в котором Вашингтон принимает требования Москвы об отступлении НАТО из Восточной Европы в рамках сделки, которая оставляет соседей России уязвимыми», — добавили в газете.

Также отмечается, что недавний скандал с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме лишь подкрепил опасения европейцев по поводу возможной внешней политики Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля немецкий таблоид Bild сообщал, что Трамп по требованию Путина хочет вывести американские войска из стран Восточной Европы. В материале говорилось, что российско-американские отношения возвращаются к периоду перестройки, когда у власти в СССР был Михаил Горбачёв.

28 февраля американская газета Politico также писала, что во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп послал европейским странам отрезвляющий сигнал. Во-первых, он не поддержал Стармера, который призвал США обеспечить гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта. А когда британский политик попросил его хотя бы «поддержать» усилия Европы по защите Украины, республиканец также ответил отрицательно.

Во-вторых, Трамп добавил, что, хоть он и остаётся привержен 5-й статье устава НАТО, которая рассматривает нападение на любого члена альянса как нападение на всех, Великобритания прекрасно может обеспечивать собственную безопасность самостоятельно.