Москва, 2 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Трехкратную серебряную призерку чемпионатов мира по борьбе Ирину Ологонову временно отстранили от соревнований на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), составленной Григорием Родченковым. Об этом стало известно благодаря данным на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Станислав Красильников/ТАСС Ирина Ологонова

Спортсменку обвинили в использовании допинга в период с 2012 по 2015 год. Как следует из базы, Ологонова была отстранена от соревнований с 24 апреля 2024 года за нарушение десятилетней давности.

Копию базы данных в 2017 году WADA передал информатор и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Уже в 2019 году ITA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.

Как передавало ИА Регнум, Родченков в ноябре 2015 года на фоне инициированного WADA допингового скандала подал в отставку с поста главы московской антидопинговой лаборатории. Уехав в США, он дал показания о якобы существующей в России госпрограмме поддержки допинга. Он заявил, что участвовал в подмене порядка 100 проб мочи «Б» российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. По его словам, десятки россиян, включая 15 медалистов, употребляли допинг во время ОИ.

Показания Родченкова легли в основу доклада главы специальной комиссии WADA Ричарда Маклерена о допинге в российском спорте, за которым последовали санкции в отношении спортсменов из России.

В России против Родченкова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ). В конце сентября 2017 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест и объявил информатора WADA в международный розыск.

5 августа 2024 года Родченкова повторно объявили в розыск в России.

Президент Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что Родченков причастен к «криминальному бизнесу» и заставлял спортсменов принимать допинг.