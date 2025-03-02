Москва, 2 марта, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) приказали боевому расчёту гранатомёта Мк-19 удерживать позицию, когда бойцы остались безоружными. Об этом сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на материалы допроса военнопленного.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас был разбит Мк-19. На вопрос руководству, что делать, они сказали: занимать позиции, держать оборону», — сказал в ходе допроса украинский военнопленный Ярослав Ермолюк, его слова передаёт ТАСС.

Отмечается, что Ермолюк воевал в составе боевого расчета гранатомёта Мк-19 в населённом пункте Двуречная Харьковской области.

Ранее 2 марта командир одного из подразделений группировки ВС РФ «Запад» с позывным Контора сообщил, что российские военнослужащие отрезали группу бойцов ВСУ от основных сил противника на купянском участке фронта.

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