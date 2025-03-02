Уфа, 2 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. В Уфе во время проходящего на стадионе «Строитель» чемпионата по мотогонкам на льду спортсмен Игорь Кононов упал со своего транспортного средства и оказался под колёсами мотоцикла соперника. Об этом 2 марта сообщило издание «Уфа №1».

Кадр из видео

Пострадавший получил травму. Машина скорой помощи увезла его в больницу.

На опубликованных изданием кадрах видно, что после падения Кононова с мотоцикла в него врезался его соперник Дмитрий Колтаков, который после столкновения также упал на лёд.

Авторы отметили, что в 2024 году в ходе одной из гонок чемпионата России Кононов также упал с мотоцикла, получил сложный перелом и после операции проходил реабилитацию.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий сезон мотогонок на льду завершился 18 февраля 2024 года в подмосковном Красногорске. Чемпионом России в третий раз подряд стал уфимский мотогонщик Никита Богданов, набравший 30 очков из 30 возможных.

Ледовый спидвей как один из вариантов трековых гонок появился в 1920–1930-х годах, но в реестр Международной мотоциклетной федерации гонки на льду были внесены лишь в 1962 году. Активное участие в разработке приложения к кодексу организации принимала Федерация мотоспорта СССР.

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