Анкара, 2 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Досрочные выборы президента Турции могут пройти в ноябре 2027 года. Об этом 2 марта на встрече с партийцами заявил помощник председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР), глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Чиновник отметил, что кандидатом от правящего альянса вновь должен стать действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«Надеемся, что мы снова выдвинем кандидатуру нашего президента на выборах, которые состоятся в ноябре 2027 года. Нет необходимости в другом кандидате», ― процитировал телеканал TGRT haber Яймана.

Помощник председателя партии выразил надежду на то, что на следующих выборах главой государств снова изберут Эрдогана, с которым они вместе «решат все проблемы Турции».

Он добавил, что кандидатура Эрдогана будет выдвинута Республиканским альянсом, в который входят ПСР и Партия националистического движения.

Как передавало ИА Регнум, 11 января на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом ещё на один президентский срок.

Однако, согласно нынешней конституции Турции, президент не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Эрдогана переизбрали на второй срок (на пять лет) в мае 2023 года. Выдвинуть свою кандидатуру на пост президента он сможет в случае, если парламент Турции одобрит решение о проведении досрочных выборов во второй половине 2027 года.

Предыдущие президентские выборы в Турции состоялись в мае 2023 года. Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре с результатом 52,16% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал более 47% голосов.

Для победы во втором туре было достаточно простого большинства голосов. Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая. Эрдоган тогда набрал 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%.