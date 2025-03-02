Хельсинки, 2 марта, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Финский экономист и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) после перепалки в Белом доме. Об этом он написал в соцсети X (бывший Твиттер).

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский

«[Главе киевского режима Владимиру] Зеленскому необходимо уйти в сторону. Если он этого не сделает, то руководство ВСУ должно вмешаться. Разрушение Украины нужно остановить», — заявил Малинен.

Он также отметил, что видеозаписи из Белого дома свидетельствуют о том, что Зеленский уже не в своем уме.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Трамп потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины.

Американский лидер отметил, что Зеленский проявил неуважение к государству, обеспечивающему Украину ресурсами, без которых боевые действия завершились бы «за три дня». После встречи президент США заявил, что украинский лидер не готов к мирному урегулированию.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Трамп уже подвергал критике Зеленского, назвав его «диктатором без выборов» и подчеркнув, что его поддержка среди украинцев составляет всего 4%.

Президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял, что полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, что ставит под сомнение его легитимность.

1 декабря 2024 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные британского издания The Times, заявил, что большинство украинцев выступают за уход Зеленского.