Курск, 2 марта, 2025, 15:39 — ИА Регнум. После вторжения в Курскую область бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили более 20 объектов культурного наследия. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Зафиксированы данные об уничтожении более 20 объектов культурного наследия», — отметил он в беседе с ТАСС.

Бастрыкин также добавил, что муниципальным объектам, крупным сельскохозяйственным предприятиям, иным организациям и индивидуальным предпринимателям Курской области был нанесён суммарный ущерб более 26 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года и. о. министра культуры Курской области Роберт Григорьян сообщил, что ВСУ ракетным ударом уничтожили Глушковский краеведческий музей. Музей фактически потерян, подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарёв. По его словам, от здания остался только остов, всё, что было внутри, погибло.

В октябре 2024 года тогдашний губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстреле усадьбы князей Барятинских в посёлке Марьино со стороны ВСУ. В результате было повреждено административное здание на территории усадьбы.