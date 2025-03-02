Москва, 2 марта, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил вице-президента Абхазии Бадру Гунбу с избранием на пост президента республики. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Илья Питалев/РИА Новости Бадра Гунба

Выборы в Абхазии прошли в условиях свободного народного волеизъявления, а победа Гунбы подтвердила поддержку гражданами республики его линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития, отметил Путин.

«Рассчитываю, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов», — добавил президент России.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 марта ЦИК Абхазии сообщил, что Гунба одержал победу во втором туре выборов президента республики и избран главой государства. От суммы голосов, поданных за обоих кандидатов (без учёта испорченных бюллетеней и голосования против всех), Гунба набрал 56,85%, а его конкурент, кандидат от оппозиции Адгур Адзинба — 43,15%.

Явка во втором туре выборов выросла и составила более 70%. Наблюдатели отметили, что рост числа граждан, принявших участие в голосовании, стал следствием занятой ими активной гражданской позиции.

Глава ЦИК республики Дмитрий Маршан заявил журналистам, что Центризбирком зафиксировал нарушения при проведении второго тура выборов, но значительного влияния на результат голосования они не оказали.

Гунба объявил о своей победе в ночь на 2 марта на встрече с сотрудниками избирательного штаба. Он отметил, что граждане Абхазии оказали ему доверие и что его победа должна стать победой всего народа республики ради её будущего.

Досрочные выборы президента Абхазии были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании. Первый тур голосования, состоявшийся 15 февраля, не выявил победителя.