Москва, 2 марта, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Более 27 тыс. человек признаны потерпевшими от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область, сообщил 2 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«По уголовным делам о событиях в Курской области допрошены более 39 тыс. человек, признаны потерпевшими свыше 27 тыс.», — передаёт его слова ТАСС.

Бастрыкин также сообщил, что после вторжения в Курскую область ВСУ уничтожили более 20 объектов культурного наследия. Муниципальным объектам, крупным сельскохозяйственным предприятиям, иным организациям и индивидуальным предпринимателям Курской области был нанесён суммарный ущерб более 26 млрд рублей, отметил он.

Бастрыкин добавил, что за три года ВСУ атаковали более 30 российских регионов, расположенных вне зоны спецоперации. По его словам, самое смертоносное оружие украинским формированиям поставляют Германия, Великобритания и Канада.

Европейские страны поставляют киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны, ударные беспилотники, заключил глава СК.

Как передавало ИА Регнум, формирования ВСУ 6 августа дважды попытались прорваться в Курскую область. ВС России отбили атаку. ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах области. Украинские подразделения целенаправленно атаковали людей, которые пытались выехать из приграничных районов. Операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжается.