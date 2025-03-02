Белград, 2 марта, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Отправка европейских миротворцев на Украину невозможна без согласия России. Об этом 2 марта заявил заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет, конечно, это невозможно без согласия обеих сторон», ― процитировал ТАСС вице-премьера.

Вулин считает, что такой шаг будет означать, что они пытаются навязать свое военное присутствие на украинской или российской земле.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале стало известно, что Великобритания и Франция планируют направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае, если стороны, участвующие в конфликте, придут к мирному соглашению.

21 февраля с призывом отправить свои войска на Украину «для поддержания мира» к США обратилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против размещения «миротворцев» из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения. Он отметил, что в этом случае Вашингтону не придётся посылать туда своих военных.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что дискуссии, ведущиеся в Европе о направлении на Украину миротворцев, являются наглостью. По его словам, появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для России не исчезнут первопричины кризиса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что Россию беспокоят обсуждения касательно возможного размещения европейских военных на Украине. Он подчеркнул, что Москва отслеживает противоречивые заявления зарубежных политиков по данному вопросу.

Постпред России при ООН Василий Небензя в феврале заявил, что миротворческий контингент невозможно развернуть на Украине без мандата Совбеза ООН. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник при этом отмечал, что любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на то России станет законной целью для ВС РФ.