Москва, 2 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе, 3–9 марта, примет участие в заседании коллегии Министерства внутренних дел. Об этом 2 марта сообщил в своём Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Также на следующей неделе глава государства проведёт совещание с членами правительства РФ.

Кроме того, 4 марта Путин проведёт переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, а 8 марта поздравит женщин с Международным женским днем.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года на расширенном заседании коллегии МВД Путин заявил о необходимости кардинально изменить подходы к миграционной политике. В Россию для того, чтобы жить и трудиться, должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык, сказал президент. Также он подчеркнул, что профильные службы и органы должны постоянно наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям.

О предстоящих переговорах Путина с премьер-министром Мьянмы пресс-служба Кремля сообщила 28 февраля. Стороны обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется сделать совместное заявление и подписать ряд документов.