Нью-Йорк, США, 2 марта, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Провал главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме побудил европейских лидеров в ускоренном темпе разрабатывать собственный план по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

Paul Zinken/Global Look Press

«Пятничная встреча в Овальном кабинете, на которой господин Трамп публично обругал Зеленского, подчеркнула для европейских лидеров, что, хотя им всё ещё нужно пытаться удержать Соединённые Штаты за столом переговоров, им также, возможно, потребуется разработать собственные более конкретные планы — и быстро», — указано в публикации.

Уточняется, что резкое изменение американской внешнеполитической стратегии привело Европу в замешательство. В издании также отмечают, что поддержка Украины без участия США может стать настоящим вызовом для европейских держав, которые не обладают достаточными военными возможностями для этого.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Вечером 1 марта Зеленский после провального визита в Вашингтон прилетел в Лондон. Его визит был обусловлен приглашением британской стороны. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично встретил главу киевского режима, а также пообещал поддерживать Украину. Британец призвал Зеленского вернуться в Белый дом и помириться с Трампом.

Вскоре Стармер также заявил, что Великобритания и Франция вместе с киевскими властями начнут разработку плана по мирному урегулированию украинского конфликта, а затем предоставят его Соединённым Штатам.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».