Вашингтон, 2 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Сын президента США Дональд Трамп — младший осудил мобилизацию на Украине, назвав её абсолютным злом. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети X.

Кадр из видео

Он сделал репост видео из Львова, на кадрах которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизуют неизвестного мужчину на улице.

«Посмотрите каждое видео в этом треде. Это абсолютное зло», — подписал видеоролик Трамп-младший.

Ранее старший сын главы Белого дома удивился, как США могли стать союзником Украины. По его словам, Штатам надо было выбирать союзником Россию и поставлять оружие ей, но не Киеву. Он также охарактеризовал Украину как страну, где «Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации».

Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о случаях принудительной мобилизации в стране. 23 февраля сотрудники ТЦК насильно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Днём ранее издание «Страна. ua» сообщило, что украинские военкомы насильно мобилизовали мужчину в сервисном центре, когда тот приехал туда, чтобы переоформить свой автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.

Президент России Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. Он также заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.