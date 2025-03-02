Сын Трампа осудил мобилизацию на Украине
Трамп-младший назвал мобилизацию на Украине абсолютным злом
Вашингтон, 2 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Сын президента США Дональд Трамп — младший осудил мобилизацию на Украине, назвав её абсолютным злом. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети X.
Он сделал репост видео из Львова, на кадрах которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизуют неизвестного мужчину на улице.
«Посмотрите каждое видео в этом треде. Это абсолютное зло», — подписал видеоролик Трамп-младший.
Ранее старший сын главы Белого дома удивился, как США могли стать союзником Украины. По его словам, Штатам надо было выбирать союзником Россию и поставлять оружие ей, но не Киеву. Он также охарактеризовал Украину как страну, где «Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации».
Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о случаях принудительной мобилизации в стране. 23 февраля сотрудники ТЦК насильно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Днём ранее издание «Страна. ua» сообщило, что украинские военкомы насильно мобилизовали мужчину в сервисном центре, когда тот приехал туда, чтобы переоформить свой автомобиль.
Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.
Президент России Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. Он также заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.