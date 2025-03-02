Лондон, 2 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Великобритания и Франция намерены предложить США свой план по урегулированию на Украине, разработанный при участии Киева. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».

CNP/AdMedia/Global Look Press Кир Стармер

«Великобритания вместе с Францией и, возможно, некоторыми другими странами будет работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США», — сказал Стармер.

Он отметил, что украинский конфликт — «не в национальных интересах» Британии, и Лондон хочет его прекращения. Вместе с тем премьер призвал европейские страны продолжать поддерживать Украину в военном отношении, чтобы «переговорные позиции» Киева были сильнее.

По словам Стармера, целью европейского саммита, который состоится 2 марта в Лондоне, будет создание военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины после прекращения боевых действий. Участники переговоров обсудят, как добиться «гарантий безопасности» и «длительного мира».

Великобритания и Франция, уточнил премьер, пока продвинулись дальше других в обсуждении этого вопроса.

Стармер перечислил три составляющих прочного мира на Украине. По его словам, это «сильная позиция» Киева, европейский элемент с гарантиями безопасности и поддержка со стороны США. При этом он назвал «предметом для обсуждения» линию между Россией и Украиной, на которой предполагается остановить конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 марта глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел в Лондон из Вашингтона, где состоялась его перепалка с президентом США Дональдом Трампом, по приглашению британской стороны. Стармер лично встретил Зеленского и пообещал поддерживать Украину. Позже британский премьер также попросил Зеленского вернуться в Белый дом и восстановить отношения с Трампом.

В Лондоне 2 марта состоится встреча по украинскому урегулированию. На нее приглашены лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.