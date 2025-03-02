Москва, 2 марта, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Позиции России и США никогда не совпадут по всем вопросам мировой политики, но их обязанность — не доводить разногласия до конфронтации. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Никогда не будем мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики. Мы признали это в Эр-Рияде. И американцы это признали. Они сами, собственно, это и произнесли», — сказал Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда», фрагменты которого опубликованы на сайте МИД.

Однако, отметил он, глупо не пользоваться совпадением интересов и не переводить его в практические дела и взаимовыгодные результаты. В тех областях, где интересы не совпадают, ответственные державы обязаны избежать деградации, приводящей к конфликту.

Россия стоит именно на такой позиции, ее же обозначил и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде, констатировал министр.

Ранее Лавров заявил, что на высоких российско-американских переговорах 18 февраля в Эр-Рияде стороны договорились о создании условий, направленных на полное возобновление, а также расширение сотрудничества на новые сферы, представляющие взаимный интерес. Он утончил, что в числе прочего Россия и США намерены устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, а также создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

Очная встреча представителей России и США в столице Саудовской Аравии стала первой за долгое время. Москву на ней представляли глава МИД Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США были помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Рубио.