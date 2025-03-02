Москва, 2 марта, 2025, 15:00 — ИА Регнум. В последние 500 лет все трагедии мира зарождались в Европе или случались «благодаря» европейской политике, заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Гитлер наблюдает, как немецкие солдаты идут в Польшу в сентябре 1939 года.

Можно вспомнить о целом ряде событий мировой истории, начиная с колонизации и заканчивая Первой мировой войной и Гитлером, отметил министр.

«Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более «зажигательной» роли. И сейчас после «срока» [экс-президента США] Дж. Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует «продолжения банкета» в виде войны? Европа», — сказал Лавров в интервью газете «Красная звезда».

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью министр отметил, что президент США Дональд Трамп — прагматик, лозунгом которого является здравый смысл, а представители Вашингтона на переговорах с РФ в Эр-Рияде, госсекретарь США Марко Рубио и помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, показали себя «абсолютно вменяемыми людьми».

При этом после переговоров глав России и США 12 февраля целый ряд европейских политиков высказались в поддержку Киева и продолжения боевых действий. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в этих заявлениях «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки Конституции государства тем, что у Украины якобы есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в свою очередь заявила, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия.