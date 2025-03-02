Бастрыкин заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями как живым щитом
Москва, 2 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса используют мирных жителей в качестве живого щита. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, об этом рассказывают очевидцы. Он добавил, что после освобождения населенных пунктов сотрудники следственного ведомства осматривают места происшествий и опрашивают свидетелей из числа мирных жителей.
«Гражданское население прямо указывает следователям на преступления украинских вооруженных формирований, в их числе мародерство, использование мирных жителей в качестве живого щита, оборудование огневых точек в жилых домах и иных строениях городской инфраструктуры», ― процитировал ТАСС Бастрыкина.
Как сообщало ИА Регнум, глава СК ранее заявил, что от действий украинских вооружённых формирований только в приграничных и тыловых регионах России погибли 652 мирных жителя. В их числе 23 ребенка. Кроме того, 2980 человек, в том числе 169 детей, получили ранения. Бастрыкин добавил, что все факты расследуются, всего было возбуждено 2690 уголовных дел.
В организации сопротивления «Русский Херсон» рассказали, что ВСУ терроризируют мирных жителей подконтрольного Киеву города Херсона. Украинские военные запускают беспилотники с крыш жилых многоэтажных домов, трусливо прикрываясь мирными жителями. А в одном из районов города они не дают людям набрать воду, пока не наполнят до отказа свою тару. В итоге многим жителям воды не достаётся.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 19 февраля, что верховному комиссару ООН по правам человека в 2024 году направили более 400 обращений о фактах преступлений украинских неонацистов против мирного населения России.