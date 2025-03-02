Москва, 2 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса используют мирных жителей в качестве живого щита. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

David Tesinsky/Global Look Press

По его словам, об этом рассказывают очевидцы. Он добавил, что после освобождения населенных пунктов сотрудники следственного ведомства осматривают места происшествий и опрашивают свидетелей из числа мирных жителей.

«Гражданское население прямо указывает следователям на преступления украинских вооруженных формирований, в их числе мародерство, использование мирных жителей в качестве живого щита, оборудование огневых точек в жилых домах и иных строениях городской инфраструктуры», ― процитировал ТАСС Бастрыкина.

Как сообщало ИА Регнум, глава СК ранее заявил, что от действий украинских вооружённых формирований только в приграничных и тыловых регионах России погибли 652 мирных жителя. В их числе 23 ребенка. Кроме того, 2980 человек, в том числе 169 детей, получили ранения. Бастрыкин добавил, что все факты расследуются, всего было возбуждено 2690 уголовных дел.

В организации сопротивления «Русский Херсон» рассказали, что ВСУ терроризируют мирных жителей подконтрольного Киеву города Херсона. Украинские военные запускают беспилотники с крыш жилых многоэтажных домов, трусливо прикрываясь мирными жителями. А в одном из районов города они не дают людям набрать воду, пока не наполнят до отказа свою тару. В итоге многим жителям воды не достаётся.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 19 февраля, что верховному комиссару ООН по правам человека в 2024 году направили более 400 обращений о фактах преступлений украинских неонацистов против мирного населения России.