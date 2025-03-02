Москва, 2 марта, 2025, 14:32 — ИА Регнум. В Москве открыта новая вертолетная площадка при ГКБ им. В. В. Вересаева. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости

«В городе появилась новая вертолётная площадка при больнице. Она расположена на территории ГКБ им. В. В. Вересаева в Дмитровском районе САО и полностью готова к эксплуатации 24/7», — говорится в публикации.

На площадке оборудованы диспетчерский пункт, светотехнические системы, а также стойка для метеооборудования и ветроуказателя.

Собянин добавил, что в будущем количество подобных вертолетных площадок при больницах будет увеличиваться.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля в Новосибирской области была открыта новая инфекционная клиническая больница на 504 койко-места, с вертолетной площадкой для санитарной авиации. Проект больницы был профинансирован Газпромбанком, а сам комплекс включает шесть лечебных отделений, реанимационный блок, рентгенологическое отделение, лаборатории и операционный блок.