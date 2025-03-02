Москва, 2 марта, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты прямо говорят о желании урегулировать украинский конфликт, а европейские страны, напротив, требуют продолжения боевых действий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«И сейчас после срока экс-президента США Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует «продолжения банкета» в виде войны? Европа», — отметил он в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

Лавров напомнил, что за последние 500 лет все трагедии мирового масштаба, среди которых колонизация, Крымская война, Первая и Вторая мировые войны, зарождались именно на просторах Европы или были результатом европейской политики. При этом, по словам дипломата, США не были причиной или же подстрекателем этих катастроф.

Глава МИД также добавил, что подобную позицию в отношении Европы излагают многие историки и, хоть он сам не хочет быть «антиевропейцем», современные тенденции говорят сами за себя.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Главы двух государств обсудили, в частности, украинский конфликт и пришли к согласию, что его можно разрешить мирными переговорами. Позже Трамп заявил, что он верит в возможность урегулирования конфликта на Украине за год, иначе может начаться третья мировая война, которая не принесёт никому выгоды.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Лавров тогда отметил, что диалог был полезным, и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.

При этом европейские политики отмечаются настроениями на поддержку Киева и продолжение боевых действий. Так, глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в заявлениях американского лидера «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства, так как у страны, по её словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы».

Более того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сочла, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия, развернувшиеся в стране.