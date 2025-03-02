Тбилиси, 2 марта, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Авиакомпания Red Wings отправила на рейс из Тбилиси в Москву самолёт меньшей вместимости из-за необходимости замены воздушного судна, заявили 2 марта в пресс-службе перевозчика.

Leonid Faerberg/Global Look Press

Ранее СМИ сообщили, что из-за того, что в Тбилиси прибыл самолёт меньшей вместимости, около 20 россиян не смогли улететь в Москву. В авиакомпании рассказали, что пассажирам предложили полностью вернуть средства, переоформить билеты на другие даты или улететь из других городов Грузии.

«Авиакомпания организовала в оперативном порядке оповещение пассажиров рейса WZ-560 по контактам, указанным в бронировании. Им предлагается вынужденный возврат денежных средств без комиссии и штрафов, переоформление билетов на другие даты или с вылетом из других городов Грузии. В случае отказа от переоформления и возврата денежных средств пассажиров вывезут на рейсах авиакомпании из Тбилиси с более поздним вылетом», — сообщила пресс-служба ТАСС.

В Red Wings также отметили, что с пассажирами работают представители авиакомпании, им оказывают все предусмотренные правилами услуги, включая расселение в гостинице с горячим питанием.

Как сообщало ИА Регнум, в январе российские туристы застряли в аэропорту Гаваны. Более 30 часов 250 человек не могли вылететь с Кубы в Москву. Только после того, как туристы разбили внутри терминала палаточный лагерь, им позволили заселиться в гостиницу. По словам некоторых россиян, авиарейс могли отложить из-за поломки турбины лайнера Boeing 777.

15 февраля самолёт авиакомпании AlMasria, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, приземлился в польской Познани, так как в районе калининградского аэропорта Храброво был сильный снегопад. Польская сторона дала разрешение на экстренную посадку, но в течение более чем 10 часов не заправляла самолет и не позволяла ему взлететь. Пассажиры сообщали, что на борту закончилась еда, а пассажирам, среди которых были дети и беременные женщины, не давали пользоваться туалетом. Утром 16 февраля самолёт вылетел в Калининград.