Лондон, 2 марта, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не владеет сведениями о каких-либо переговорах с американской стороной по поводу запуска «Северного потока — 2». Об этом он заявил британской газете The Financial Times (FT).

Stefan Sauer/Global Look Press

Ранее FT писала, что директор оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен связаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы возобновить работу газопровода.

«Песков не подтвердил изданию наличие информации о каких-либо обсуждениях в отношении газопровода», — указано в публикации.

Сам Варниг, в свою очередь, сообщил газете, что переговоров с американцами не ведётся, а оператор соблюдает все ограничения.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Таким образом, из строя вышли обе нитки «СП» и одна из двух ниток «СП-2».

Президент России Владимир Путин отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Российская сторона отмечала, что располагает доказательствами причастности к подрыву англосаксов. Кроме того, официальные лица в США неоднократно заявляли, что сделают всё для недопущения запуска «СП-2».

9 января Песков заявлял на пресс-конференции, что в Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении российского газа. Песков отметил, что поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентоспособными.